أغلب الألمان لا يؤيدون عودة الجماهير للمباريات

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وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه معهد «يوجوف» بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 61% من المواطنين الألمان لا يؤيدون عودة الجماهير حتى نهاية الموسم في مايو المقبل، بينما أيد 23% فقط عودة الجماهير إلى المدرجات.
وجاء ذلك قبل المشاورات المقررة غدا بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والقادة الإقليميين، حول كيفية المضي قدما في ظل أزمة جائحة كورونا.
وقد قررت الحكومة الألمانية وحكومات الولايات في أكتوبر الماضي، إقامة المباريات دون جماهير في ظل تزايد حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.
وطبقا للقيود المفروضة حاليا في ألمانيا، تقام جميع المنافسات الرياضية للمحترفين دون حضور جماهير.
وقد أبدت رابطة الدوري الألماني وغيرها من المنظمات الرياضية والثقافية تأييدها في فبراير الماضي لمفهوم مقترح من قبل مجموعة من الخبراء والعلماء، يهدف إلى عودة المتفرجين في الفعاليات وفقا لمعايير نظافة وإجراءات وقاية صارمة.
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