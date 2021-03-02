شكوك حول إقامة مباراة بريمن وريجينسبورج بكأس ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف نادي يان ريجينسبورج الألماني لكرة القدم أنه شهد حالات إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد ، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية إقامة مباراة الفريق أمام فيردر بريمن، المقررة اليوم في دور الثمانية من كأس ألمانيا. وقال المدير الإداري لنادي يان ريجينسبورج (منافس بدوري الدرجة الثانية) كريستيان كيلر، في مؤتمر صحفي عقد أمس، إن النادي يتوقع تأجيل المباراة بسبب حالات العدوى. وكانت الفحوص قد كشفت الجمعة الماضي إصابة المدير الفني ليان ريجينسبورج، مرساد سليم بيجوفيتش بالعدوى، وغاب عن قيادة الفريق في مباراته أمام بادربورن ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

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