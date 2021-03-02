شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الناصر محمد: رامى صبري قائد "له صلاحيات" بإنبي.. وحلمي طولان قيمة كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة في نادي إنبي، أن حلمي طولان قاد الفريق للفوز على نادي الاتحاد السكندري بالتليفون، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق البترولى بهدف نظيف في الدوري المصري.

وقال عبد الناصر محمد، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حلمى طولان قاد الفريق للفوز على الاتحاد السكندري بالتليفون، وهو قيمة كبيرة جدا فى الكرة المصرية ومدرب بيفرض الانضباط على الجميع ويطور الأداء بشكل رائع".

وأوضح عبد الناصر محمد: "رفضنا التفريط فى رامى صبرى للأهلى منذ موسمين؛ لأن رامى ليس لاعبا عاديا، وننظر له بأنه قائد له صلاحيات كبيرة فى إنبى وهو قائد داخل غرفة الملابس".

وتابع عبد الناصر محمد: "نعمل فى هدوء ونطبق لوائحنا على جميع اللاعبين، وندرس تفعيل بند شراء كريم فؤاد من النجوم، وقيمة شراء بند شراء كريم فؤاد من النجوم، ونحاول تدبير المبلغ للاستفادة منه وهو 15 مليون جنيه".

وأضاف عبد الناصر محمد: "إنبى لم يتلق أي خطاب من اتحاد الكرة بتحمل المسحات حتى الآن، ومن المستحيل أن تتحمل الأندية قيمة المسحات، ومن المستحيل أن نلعب المباريات بدون مسحات".