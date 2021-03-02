اتحاد الكرة يحيل أحداث مباراة منية سمنود وشبان بدواى للجنة الانضباط

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القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، إحالة أحداث مباراة منية سمنود وشبان بدواي في مسابقة القسم الثالث المجموعة التاسعة بالدقهلية للجنة الانضباط بالاتحاد، برئاسة المستشار سيد البندارى، للتحقيق فى الواقعة وإصدار عقوبات.

ووفقا للصفحة الرسمية باتحاد الكرة شهدت مبارتا كهرباء طلخا ونبروه، ومباراة منية سمنود وشبان بدواى، أحداثا مؤسفة، بعد أن شهدت مشاجرة بين اللاعبين، ونشبت اشتباكات عنيفة بين جمهور فريق كهرباء طلخا، وجمهور نبروه عقب انتهاء المباراة.

وذلك عقب وقوع مشادة بين شوطى المباراة بين المدير الفنى لنبروه ولاعب من الكهرباء، وعقب المباراة اشتبك الطرفان في غرفة الملابس لتزداد المشاحنات حتى وصلت إلى تبادل اللكمات بينهما على أرض الملعب لمدة ربع ساعة، ليتدخل الأمن للسيطرة على الموقف قبل أن يتفاقم.

وكان قد فاز فريق كهرباء طلخا على ضيفه نبروه بهدف دون رد، سجله كريم فخري في الدقيقة 12 من الشوط الأول، وبسبب عدم إطلاق حكم مباراة منية سمنود وشبان بدواي صافرته لاعتراضات شبان بدواى على عدم احتسابه ركلة جزاء لصالحهم، وعقب تقدم منية سمنود 2/1، قام جمهور منية سمنود بتحطيم زجاج أتوبيس شبان بدواى ليصاب المدرب العام لفريق شبان بدواى.

وكان قد خرج الحكم أحمد لطفي وطاقمه لاعتراضات بدواى على عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق، ولم يطلق صافرة النهاية، فى حماية الشرطة.

اتوبيس-اللاعبين

اصابة-المدرب

جانب-من-تحطيم-الأتوبيس

جانب-من-تحطيم-الأتوبيس