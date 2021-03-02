شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر: سيراميكا يتطلع للتتويج بالكأس.. ونستطيع الفوز على الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر عامر، حارس مرمى سيراميكا، أن هيثم شعبان، المدير الفنى لفريقه، من أفضل المدربين في الدوري، ويمتلك فكرا وشخصية ممتازة.

وقال حارس سيراميكا، فى تصريحات تليفزيونية: "هيثم شعبان يتحدث معنا دائما أن حارس المرمى قائد في الملعب، حتى لو لم يرتد شارة القيادة، ودائما ما يكون سيراميكا هو الفعل والفرق الأخرى رد فعل، ونتطلع لحصد بطولة كأس مصر هذا الموسم".

وأضاف: "طريقة لعب سيراميكا تعرضنى لانفرادات كثيرة من المنافسين، لكن هذا هو أسلوبنا، وسندرس فريق الزمالك جيدا، ونخوض اللقاء من أجل حصد النقاط الثلاث، وقادرون على الفوز على الأبيض، ولم يتواصل معي الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الفترة الأخيرة".

وأكد حارس مرمى سيراميكا، أن انضمامه للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز كان من أفضل القرارات فى حياته، مواصلا: "في نهاية عقدي مع الإنتاج، كانت تحدث معي أمور لم أفهمها، فلم أحصل على مستحقاتي وقت أزمة كورونا وبدون أسباب معلومة لي، وتحدث معي أشرف عامر رئيس النادي، وأكد لي أنني لاعب كبير، ولكنه لن يستطيع دفع قيمة تعاقدي لموسم جديد".

وتابع: طلب مني رئيس النادي البحث في العروض، وبالفعل وصل لي أكثر من عرض مثل الإسماعيلي والمصري وسيراميكا، ولكن الانضمام للدراويش كان أول اختياراتي وبالفعل كانت هناك مفاوضات جادة، ولكن في النهاية لم نتفق على الناحية المادية، ووقتها التزم معي سيراميكا بكل شيء اتفقنا عليه.

واختتم كلماته متحدثا عن موقف الإنتاج الحربي بالدوري: أتمنى أن يستمروا في الممتاز، وسأحزن إذا هبطوا للدرجة الثانية، وتعجبت من طريقة رحيل حمادة صدقي".