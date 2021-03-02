شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يدرس مباريات زعيم الثغر استعدادًا للمهمة الأولى مع الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، على دراسة مباريات الاتحاد السكندرى للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته فى الخامسة مساء الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى أول مباراة يقودها عقب توليه المسئولية خلفًا لحمادة صدقى، وأعلن اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربي، تعيين أحمد كشري، نجم الأهلي الأسبق، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لحمادة صدقي.

وكان حمادة صدقي قد اعتذر عن الاستمرار في تدريب الإنتاج الحربي، بعد تلقيه عرضًا من الهلال السوداني، وكان صدقي قد تولي تدريب الإنتاج في 19 يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، خلفًا لمختار لمختار نجم الأهلي الأسبق، الذي استقال من منصبه.

وكان أحمد كشرى قد اقترب من تدريب فريق مصر المقاصة، خلال توليه قيادة أسوان، ولكن المفاوضات تعثرت، ووقتها غضب مسئولو أسوان مما جعلهم يبحثون عن مدرب آخر، وتعاقدوا مع سامى الشيشينى فى بداية الموسم، بينما فشلت مفاوضات كشرى مع المقاصة ولم يتول تدريب أى فريق. كشرى تلقى عروضًا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليدخل دائرة المرشحين لقيادة الإنتاج الحربى.

وخاض الإنتاج الحربي مباراة ودية عصر الأحد مع النصر، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، استعدادا لمواجهة زعيم الثغر.

الإنتاج الحربي لم يحقق أي فوز في آخر أربع جولات بالدوري، ليحصد 10 نقاط ويتراجع ترتيبه إلى المركز الـ16 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأدنى.

وودع الإنتاج الحربى، بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء، ثم خسر من غزل المحلة بهدف دون رد بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري قبل أن ينجح فى إيقاف مسلسل الهزائم بالتعادل مع انبى ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول مسابقة الدوري ، وارتفع رصيد الانتاج الحربى للنقطة العاشرة ليحتل المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا .