ريال مدريد ينجو من الخسارة أمام سوسييداد بهدف في الوقت القاتل

المنامة - ياسر ابراهيم - انتزع فريق ريال مدريد تعادلاً مثيراً من ضيفه ريال سوسييداد بهدف لهدف الإثنين في ختام المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



أقيمت المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو معقل الفريق الملكي وسجل كريستيان بورتوغيز "بورتو" هدف السبق لسوسييداد في الدقيقة 55 من زمن المباراة، ثم تمكن فينيسيوس جونيور مهاجم الريال من إحراز هدف الإنقاذ لفريقه في الدقيقة 89.



وأوقف سوسييداد بتعادله، سلسلة انتصارات ريال مدريد والذي فاز في آخر أربع مباريات على التوالي قبل خوض مباراة الليلة.



ورفع ريال مدريد بذلك رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث بعد أن تعادل للمرة الخامسة مقابل أربع هزائم و16 فوز.



من جانبه رفع سوسييداد رصيده إلى 42 نقطة معززاً موقعه في المركز الخامس بعد أن تعادل للمرة التاسعة هذا الموسم مقابل 11 انتصار و5 هزائم.



ودخل ريال مدريد المباراة ساعياً إلى الظفر بثلاث نقاط لمتابعة صحوته والبقاء قريبا من "الجار" اللدود أتلتيكو قبل المواجهة المرتقبة بينهما في المرحلة القادمة.



وانتفض رجال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الأسابيع الأخيرة، فبنى الفريق انتصاراته على دفاع صلب، وعاد من إيطاليا بفوز ثمين على أتالانتا بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وبشباك نظيفة.



لكن رغم ذلك، تطارد "لعنة" الإصابات النادي الملكي إذ يفتقد لجهود العديد من نجومه أبرزهم قائده سيرخيو راموس الذي أجرى جراحة في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليسرى وسيغيب حتى نهاية آذار/مارس، والبلجيكي إيدن هازار.



المصدر: بي إن سبورت