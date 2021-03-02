شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي يفقد الذاكرة.. والمصري البورسعيدي يحدد شروط العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف التابعي فاروق، مدير أعمال كريم العراقي لاعب المنتخب الأولمبي وفريق المصري، تفاصيل أزمة اللاعب الحقيقية مع النادي البورسعيدي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الأنباء التي ترددت بانقطاع اللاعب عن التدريبات الجماعية.

وقال التابعي، إن اللاعب كريم العراقي تعرض لحادث سير بصحبة عدد من أصدقائه وفقد الذاكرة لمدة 3 أيام، الأمر الذي جعله يغيب عن الفريق.

وأضاف، خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، أن كريم العراقي طلب في الفترة الأخيرة تعديل عقده ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى داخل النادي البورسعيدي.

وأكد أن اللاعب لم ينقطع عن التدريبات كما تردد في الآونة الأخيرة، كل ما في الأمر أنه كان يعاني من فقدان الذاكرة، فضلا عن أنه يريد العودة للتدريبات الجماعية للفريق والمشاركة مع النادي البورسعيدي بشكل طبيعي.

من جانبه، قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن الفريق البورسعيدي لم يغلق الباب في وجه اللاعب كريم العراقي خاصة وأنه يتبقى له في عقده موسم ونصف.

وأضاف حلبية: «نادي المصري خيره عليك، وإذا أردت العودة عليك الالتزام بلوائح وقواعد النادي، وفي حالة امتلاك عروض خارجية عليك تقديمها والنادي سيساعدك».