شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: ندرس تفعيل عقد كريم فؤاد ورفضنا رحيل «القائد» للأهلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي إنبي، إن هناك دراسة لتفعيل عقد كريم فؤاد الظهير الأيمن المُعار من صفوف النجوم.

وأضاف عبدالناصر، خلال تصريحات تليفزيونية: «ندرس تفعيل عقد شراء كريم فؤاد بشكل نهائي وعلينا دفع 15 مليون جنيه لنادي النجوم حسب البند المنصوص عليه».

ويلقى كريم فؤاد اهتماما كبيرا من قبل إدارة النادي الأهلي، حيث ارتبط اسمه بصفقات النادي الأحمر الجديدة في الموسم المقبل.

وواصل مدير الكرة بإنبي: «رفضنا رحيل رامي صبري للأهلي قبل موسمين، واللاعب له دور كبير كقائد للفريق سواء داخل الملعب أو في غرفة الملابس».