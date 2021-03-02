شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يتعطل أمام سوسيداد في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقتنص ريال مدريد، تعادلا هاما من أنياب ريال سوسيداد، بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الإثنين، في الجولة 25 من الليجا، في معقل الميرنجي ألفريدو دي ستيفانو

وسجل بورتو لريال سوسيداد، في الدقيقة 55، بينما تعادل فينيسيوس جونيور لريال مدريد في الدقيقة 89. بهذا التعادل، يرفع ريال سوسيداد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما يرفع ريال مدريد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث. أول تهديد في المباراة، كان من الضيوف، حيث انطلق جورسابيل لاعب ريال سوسيداد، وسدد كرة داخل منطقة الجزاء، بين يدي تيبو كورتوا في الدقيقة 16.