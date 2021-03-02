شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنصف: الشناوي رقم «1» في مصر وفي مكانة بعيدة عن كل الحراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى فريق نادي وادي دجلة، إن محمد الشناوي هو الحارس الأول في مصر، ومن الصعب منافسته في الوقت الحالي.

وأضاف عبدالمنصف، خلال تصريحات تليفزيونية: «الشناوي في مكانة بعيدة عن كل حراس مصر في الوقت الحالي، وأكتفي بمنافسة محمد أبوجبل نظيره في الزمالك على لقب الحارس الثاني في مصر».

وعن محمود جنش قال: «حارس كبير بالطبع وقادر على فرض نفسه في التشكيلة الرسمية للزمالك خلال المباريات المقبلة وتثبيت أقدامه من جديد».

كان عبدالمنصف قد تألق في مباارة دجلة أمام الزمالك التي اقيمت مساء الاثنين وحسمها التعادل السلبي بدون أهداف.