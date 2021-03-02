شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنصف: سأعود للزمالك.. وخشيت من تسديد ساسي ركلة الجزاء ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد عبدالمنصف، حارس مرمى فريق وادي دجلة، إنه لم يكن يتوقع أن عبدالله جمعة، نجم الزمالك هو من سيسدد ركلة جزاء فريقه في مباراة دجلة.

وتألق «أوسا» وتصدى لركلة جزاء الزمالك في مباراة الفريقين بالدوري الممتاز والتي حسمها التعادل السلبي بدون أهداف بملعب السلام وي الأهلي، مساء الاثنين.

وأضاف عبدالمنصف، في تصريحات تليفزيونية: «خشيت أن يسدد فرجاني ساسي ركلة جزاء الزمالك لتميزه فيها بشكل كبير ولكن لم أكن أتوقع أن عبدالله جمعة هو البديل».

وأكمل: «أنوي العودة لنادي الزمالك مرة أخرى ولكن في منصب إداري بعد اعتزالي».

وأنهى تصريحاته قائلاً: «تعودت على هذه المواقف الصعبة على مدار مشواري في الملاعب».