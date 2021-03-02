شكرا لقرائتكم خبر عن جالاتا سراي يعرض 5 ملايين يورو لخطف أليو ديانج من الأهلي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع aksam التركي، عن رغبة فريق جالاتا سراي التركي، المحترف في صفوفه المهاجم مصطفى محمد الذي انتقل له قادما من الزمالك، ضم لاعب جديد من الدوري المصري.

وقال التقرير إن النادي التركي يحاول ضم أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 5 ملايين يورو بعقد مدته 4 سنوات.

وأضاف التقرير التركي أن ديانج عرض عليه راتبا مغريا حال تواجده في صفوف جالاتا سراي خلال الفترة المقبلة، وأنه سيتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق بشكل دائم كما حدث مع مصطفى محمد الذي تألق بشكل لافت مع الفريق التركي منذ قدومه.

وانضم أليو ديانج، النجم المالي البالغ من العمر 23 عاما من نادي مولودية الجزائر الجزائري مقابل 1.1 مليون يورو، ولعب ديانج مع الأهلي هذا الموسم 17 لقاء وسجل هدفا وصنع تمريرة حاسمة.

تفاصيل عقد أليو ديانج مع جالاتا سراي التركي

أليو ديانج لاعب النادي الأهلي

تفاصيل عقد أليو ديانج مع جالاتا سراي التركي

مصطفى يا مصطفى.. جالاتا سراي يهدى الأناكوندا المصري أغنية جديدة (فيديو و صور)

مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي أبدع وأمتع الجميع من عشاق الكرة المصرية والعالمية وخاصة جماهير فريقه بالدوري التركي الذي انضه له خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من نادي الزمالك الذي تركه بصعوبة بالغة نظرا لأهميته داخل الفريق الأبيض.

وبعدما تمكن المهاجم المصري من تسجيل 5 أهداف ممتالية في الدوري التركي وهدفا وحيد في بطولة الكأس قرر النادي جالاتا سراى تقديم هدية خاصة له بمناسبة إبداعه.

ووفقا لما نشره موقع صحيفة aksam التركية فإن مصطفى محمد أبدع وتألق مع فريق جالاتا سراى خلال الفترة الماضية مما دفع ناديه لتقديم له أغنية تحمل اسمه للمطربة ميرا مفرج التى قدمتها لجمورها عام 2017 على منصة يوتيوب.

مصطفى محمد يستعد للتألق مع جالاتا سراي أمام أنقرة

مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراى التركي يستعد للظهور مع فريقه من جديد ومواصلة التألق والإبداع عندما يقابل منافسه أنقرة جوجو الأربعاء المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين.

وكان مصطفى محمد مهاجم المنتخب الوطني وفريق جالاتا سراي احتل الصحف التركية عقب تألقه في بلاد الأناضول خاصة بعد تسجيله هدفين في شباك فريق إيرزوروم سبور قاد بها فريقه لتحقيق الفوز في مباراة الجولة السابعة والعشرين للدوري التركي.

وقال موقع صحيفة aksam إن مصطفى محمد يقدم عرضا جنونيا في فنون كرة القدم بعد تألقه الملفت مع فريقه جالاتا سراي خلال المباريات السابقة ولقاء إيرزوروم الذي استطاع المهاجم المصري بمفرده أن يسجل هدفين ويقود فريقه لصدراة الدوري التركي.

أضاف التقرير التركي أن مهاجم الزمالك المعار للفريق التركي أصبح على أعتاب الدوري الإنجليزي سواء خلال نهاية الموسم الجاري أو المقبل سواء عن طريق كريستال بالاس الذي أبدى اهتمامه الشديد بضم مصطفى محمد خاصة بعد تسجيله هدف أو هدفين في كل لقاء.

وأكد التقرير أن مصطفى محمد يسير بأقصى سرعة للأمام داخل الدوري التركي ومن الممكن أن يتربع على عرش الهدافين خلال الفترة المقبلة حال استمراه بنفس الأداء المبهر.

وقال موقع صحيفة cumhuriyet إن مصطفى محمد يرمى شباك المنافسين في الدوري التركى بسهامه الذي أطلقها منذ قدومه لجالاتا سراي قادما من فريقه الزمالك المصري الذي أبدع معه خلال الفترات الماضية.

أضاف التقرير أن المهاجم المصري مصطفى محمد سدد الكرة مثل لكمة في هدفه الأول، وأن معدل ضربات هدفه الثاني كان أكثر من 200 كيلومتر.

ووصف التقرير المهاجم المصري، بـ «رامي سهام الأهرامات في بلاده»، في إشارة منها لطريقة احتفال مصطفى محمد بعد تسجيله الأهداف على طريقة سهم نادي الزمالك الذي تربى فيه وبدأ طريق الاحتراف من بوابة ميت عقبة.

وقال موقع صحيفة posta إن مصطفى محمد استطاع انتشال فريقه من لقاء إيزوروم خاصة وأن ملعب اللقاء كان على غير المستوى ولكن المهاجم المصري المبدع حقق المراد وقاد فريقه لفوز هام خلال منافسات الدوري التركي.

مصطفى محمد بالأرقام: «الأناكوندا» المصري بالعلامة الكاملة في الدوري التركي

حافظ جالاتا سراي على تواجده في قمة ترتيب الدوري التركي بعد أن تغلب على فريق بلدية إيرزوروم سبور بنتيجة 2-0 في مباراة ضمن الجولة 26 من دوري السوبر ليج.

وحافظ فريق جالاتا سراي على سلسلة نتائجه المميزة في الدوري، فحقق اليوم فوزه الثامن على التوالي في أفضل سلسلة انتصارات للفريق في الدوري هذا الموسم، ليتربع على قمة ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة.

وواصل المهاجم المصري مصطفى محمد تألقه اللافت منذ انضمامه للفريق، وسجل هدفي الفريق في المباراة ليكون قد سجل 5 أهداف في الدوري التركي من خلال 5 مباريات بقميص الفريق.

وتسببت أهداف مصطفى محمد بشكل مباشر في حصد النادي التركي لـ 6 نقاط من بين النقاط الـ15 الأخيرة التي حصدها الفريق، وهو ما يظهر الإضافة الرهيبة التي يقدمها اللاعب الواعد البالغ من العمر 23 عامًا.

وشارك مصطفى لـ 86 دقيقة لعب ضد إيرزوروم سبور (استبدل في أخر 4 دقائق بالمهاجم الكولومبي المخضرم، راداميل فالكاو)، وسدد خلال تواجده بالملعب 3 تسديدات، ولمس الكرة في 24 مناسبة، وصنع فرصة للتهديف، وخاض 6 التحامات أرضية و5 التحامات هوائية، وافتك الكرة في 3 مناسبات، وسجل هدفي فريقه في المباراة ليقود فريقه نحو فوز جديد ويعزز من تواجد الفريق على قمة الترتيب.