شكرا لقرائتكم خبر عن «هي دي مشكلة النادي طول عمره».. ميدو: قناة الزمالك تهاجم اللاعبين بتوصية من الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمتحدث الرسمي الحالي لنادي بيراميدز، هجوماً ضارياً على قناة نادي الزمالك.

وقال ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية: «هجوم قناة الزمالك الرسمية على اللاعبين وباتشيكو، يعني أن هذا الأمر ‏تم بتعليمات من مجلس الإدارة، وهو ما سيؤثر على الفريق مستقبلا».

وواصل: «مستحيل أن ترى هجوما من قناة أي نادي كبير على لاعبيها بعد أي تعثر، ‏هجوم قناة الزمالك الرسمية على اللاعبين وباتشيكو في هذا التوقيت ‏‏يفتح النار على الفريق‏‎»‎.

وأنهى تصريحاته:«هجوم قناة الزمالك الرسمية على الجهاز الفني واللاعبين يصعب من ‏عودتهم للمسار الصحيح، وهي دي مشكلة الزمالك طول عمره.. الأهلي ‏لما بيتعثر بيتم انتقاد اللاعبين في الغرف المغلقة، وليس تعريتهم على ‏قناة النادي الرسمية، عكس الزمالك تماما، وأقول هذا الأمر بحزن‎«‎.

كان الزمالك قد تعادل أمام وادي دجلة بدون أهداف في لقاء الجولة رقم 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.