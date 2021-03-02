شكرا لقرائتكم خبر عن «هي دي مشكلة النادي طول عمره».. ميدو: قناة الزمالك تهاجم اللاعبين بتوصية من الإدارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمتحدث الرسمي الحالي لنادي بيراميدز، هجوماً ضارياً على قناة نادي الزمالك.
وقال ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية: «هجوم قناة الزمالك الرسمية على اللاعبين وباتشيكو، يعني أن هذا الأمر تم بتعليمات من مجلس الإدارة، وهو ما سيؤثر على الفريق مستقبلا».
وواصل: «مستحيل أن ترى هجوما من قناة أي نادي كبير على لاعبيها بعد أي تعثر، هجوم قناة الزمالك الرسمية على اللاعبين وباتشيكو في هذا التوقيت يفتح النار على الفريق».
وأنهى تصريحاته:«هجوم قناة الزمالك الرسمية على الجهاز الفني واللاعبين يصعب من عودتهم للمسار الصحيح، وهي دي مشكلة الزمالك طول عمره.. الأهلي لما بيتعثر بيتم انتقاد اللاعبين في الغرف المغلقة، وليس تعريتهم على قناة النادي الرسمية، عكس الزمالك تماما، وأقول هذا الأمر بحزن«.
كان الزمالك قد تعادل أمام وادي دجلة بدون أهداف في لقاء الجولة رقم 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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