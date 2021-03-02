شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«الله يحرقكم يا ظلمة».. تعليق صادم لرئيس وادي دجلة بعد مباراة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، هجوماً ضارياً على حكام مباراة فريقه أمام الزمالك، والتي أدارها محمد عادل وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة رقم 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر ماجد سامي صورة للمسة يد أحمد فتوح مدافع الزمالك داخل منطقة جزاء فريقه في مباراة الليلة، ومقارنتها بلقطة ركلة الجزاء التي احتسبت ضد دجلة.

وعلق سامي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الله يحرقكم يا ظلمة.. عن العار أتحدث»،

وحسم التعادل نتيجة مباراة الزمالك ودجلة، وأهدر عبدالله جمعة ركلة جزاء تصدى لها حارس دجلة محمد عبدالمنصف قبل النهاية بـ 4 دقائق.

ويستعد الزمالك للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ملعب رادس بالجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من رابطة دوري أبطال أفريقيا.