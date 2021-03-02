شكرا لقرائتكم خبر عن آخرهم بارتوميو.. رؤساء برشلونة فساد متكرر ووقوف خلف القضبان (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبحت اتهامات الفساد ترتبط دومًا بالأشخاص الذين تولوا رئاسة نادي برشلونة الإسباني، فالمشهد أصبح معتاد بالنسبة للجماهير النادي الكتالوني طيلة السنوات الماضية.

يأتي ذلك بعدما قامت الشرطة في كتالونيا، صباح اليوم الاثنين، بالقبض على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق، بالإضافة إلى المدير العام أوسكار جراو ومحامي النادي جوميز بونتي.

كان بارتوميو قد تولى رئاسة النادي الكاتلوني دون انتخابات عقب استقالة ساندرو روسيل في بداية العام الماضي، وذلك على خلفية فضيحة العمولات غير شرعية التي شهدتها صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى برشلونة في صيف عام 2013.

مشهد مداهمة الشرطة الكتالونية لمقر النادي الكاتلوني الاثنين ليس الأول من نوعه فقد حدث من قبل، حيث تم القبض وسجن ساندرو روسيل الرئيس الأسبق للفريق الكتالوني.

دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 اتهامات بالفساد لرؤساء برشلونة:

5- خوسيه لويس نونييز:

عاقبت محكمة برشلونة رئيس نادي برشلونة الأسبق جوسيب لويس نونييز بالسجن لستة أعوام تم تخفيضها الى عامين ونصف بعد إدانته في قضايا تتعلق بالرشوة والتزوير.

واستغرقت القضية عاما واحدا من التحقيقات والجلسات حتى اتخذت المحكمة قرارها بسجن نونييز ونجله، بينما تمت أدانة 14 شخصًا من أصل 16 متهما في قضايا الفساد التي طالت رجال اعمال ومسئولين كبار بإقليم كتالونيا.

وتولى نونييز رئاسة برشلونة بين عامي 1978 و2000، في فترة لم تكن بالجيدة على النادي الكاتلوني من الناحية الرياضية.

4- جوان جاسبارت:

تم توجيه اتهامات إلى جاسبارت خلال عام 2012، بالتسبب في إفلاس شركة خطوط طيران سبانير الإسبانية، وتم الحكم على جميع المتهمين بدفع مبلغ 11 مليون يورو باستثناء جاسبارت، الذي تمت تبرئته من جانب القضاء.

وتولى جاسبارت رئاسة برشلونة بين عامي 2000 و2003.

3- خوان لابورتا:

الاتهامات طالت لابورتا أيضًا، حيث تم توجيه اتهام له بالفساد والتسبب في عجز بقيمة 47.6 مليون يورو في الميزانية، وامتدت الاتهامات إلى 16 مسؤولا بالنادي الكاتلوني.

وقبل نهاية عام 2014، تم الحكم ببراءة لابورتا حيث رأت المحكمة أن إدارته لم تحقق خسائر فقط بل أرباح ايضًا.

وترأس لابورتا النادي الكاتلوني بين عامي 2003 و2010، في فترة شهدت تألق الفريق بنجومه الكبار، حيث حقق الفوز بلقب الدوري الإسباني في أربع مناسبات ولقب دوري الأبطال مرتين بالإضافة لكأس السوبر الأوروبي مرة وكأس العالم للأندية مرة أيضًا، بالإضافة لكأس ملك إسبانيا مرة وكأس السوبر المحلي ثلاثة مرات.

2- ساندرو روسيل:

قضية أخرى من الفساد كان بطلها هذه المرة ساندرو روسيل، وذلك بعدما تم اتهامه من أحد أعضاء النادي، يدعى جوردي كاسيس، بوجود عمولات مشبوهة بصفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى الفريق الكاتلوني.

وسرعان ما تقدم روسيل باستقالته، واعترف مجلسه لاحقا بوجود مخالفات في التعاقد مع نيمار قادمًا من صفوف سانتوس، وأن القيمة الحقيقية للصفقة 86.2 مليون يورو وليس 57.1 مليون يورو كما أعلن في البداية.

وتولى روسيل رئاسة برشلونة بين عامي 2010 و2013

1- جوسيب ماريا بارتوميو:

أخر هذه القضايا كانت إلقاء القبض على جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة المستقيل والمدير العام أوسكار جراو ومحامي النادي جوميز بونتي صباح الاثنين، كما تواجدت الشرطة داخل مكاتب "كامب نو" للتحقيق والبحث حول الملفات المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم "بارسا جيت".

كان بارتوميو قد نفى في عام 2020 علاقته بحملة التشهير التي استهدفت شخصيات بارزة في النادي على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تحسين صورته.

وتولى بارتوميو رئاسة برشلونة في يناير عام 2014 واستقال من منصبه في أكتوبر الماضي بعد تراجع نتائج الفريق وحملة الانتقادات التي تعرض لها.