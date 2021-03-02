شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: ركلة جزاء الزمالك صحيحة ولا خطأ ضد «فتوح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد سمير محمود عثمان، الخبير التحكيمي، بيقظة حكام تقنية الفيديو في مباراة الزمالك ودجلة، التي أقيمت مساء اليوم الاثنين بمنافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحسمها التعادل السلبي بدون أهداف.

وقال عثمان خلال تصريحات تليفزيونية: «ركلة جزاء الزمالك صحيحة وأحيي حكام الفيديو على يقظتهم خلال تلك اللقطة ولمسة اليد واضحة».

وواصل: «لا يوجد خطأ ضد أحمد فتوح في اللعبة التي طالب فيها لاعبو دجلة بركلة جزاء وقرار الحكم محمد عادل صحيح».

من جانبه، شن ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، هجوماً ضارياً على حكام مباراة فريقه أمام الزمالك، والتي أدراها محمد عادل وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة رقم 14 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونشر ماجد سامي صورة للمسة يد أحمد فتوح مدافع الزمالك داخل منطقة جزاء فريقه في مباراة الليلة، ومقارنتها بلقطة ركلة الجزاء التي احتسبت ضد دجلة.

وعلق سامي عبر الصور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«الله يحرقكم يا ظلمة.. عن العار أتحدث».

وحسم التعادل نتيجة مباراة الزمالك ودجلة، وأهدر عبدالله جمعة ركلة جزاء تصدى لها حارس دجلة محمد عبدالمنصف قبل النهاية بـ 4 دقائق.

ويستعد الزمالك للسفر إلى تونس لمواجهة الترجي في ملعب رادس بالجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من رابطة دوري أبطال أفريقيا.