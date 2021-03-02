شكرا لقرائتكم خبر عن الليث يطير بـ«الصدارة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واصل فريق الشباب انفراده بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد تحقيقه فوزا صعبا على مضيفه ضمك بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في ختام لقاءات الجولة 21 لدوري المحترفين.

وساهم محترف الشباب المهاجم أوديون إيغالو بقيادة فريقه لفوز مهم بعد إحرازه هدفي الفوز (د: 12، 39)، فيما جاء هدف ضمك الوحيد عن طريق إيميليو زيلايا (د: 20)، وشهد اللقاء حصول مدافع الشباب إيغور ليتشنوفسكي على بطاقة حمراء مباشرة (د: 90+1)، لينتهي اللقاء بفوز الشباب بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة يحقق الشباب فوزه الـ13 كأكثر الفرق فوزاً ويصل للنقطة 44 محتفظاً بالصدارة وبفارق 5 نقاط عن وصيفه الهلال، فيما تلقى ضمك الخسارة الـ12 له في الدوري ويتجمد رصيده عند النقطة 17 في المركز الـ15 ما قبل الأخير ومتأخراً بفارق 7 نقاط عن أقرب مراكز الأمان.