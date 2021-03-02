شكرا لقرائتكم خبر عن الصيعري: هدفي في الأهلي جاء في وقته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد مهاجم فريق الفيصلي محمد الصيعري أنه سيواصل تقديم أفضل العطاءات الفنية في المباريات القادمة، مبينا أن الهدف الذي سجله في مرمى فريق الأهلي وساهم في تحقيق الفوز لفريقه يعتبر بمثابة الدفعة المعنوية له وجاء في التوقيت المناسب، وساهم في حصد الفيصلي للنقاط الثلاث، موضحا أن هدفهم المنافسة على مراكز المقدمة في سلم ترتيب فرق الدوري.

وأوضح الصيعري أنه وزملاءه اللاعبين يدركون أهمية المباريات المتبقية في الدوري، والعمل مع الجهازين الفني والإداري على تحقيق الانتصارات والظفر بالنقاط.

وأشاد الصيعري بالدور الكبير الذي يقوم به مجلس إدارة النادي برئاسة فهد المدلج من أجل توفير الإمكانات المادية التي تسعى لتحفيزهم من أجل مواصلة الانتصارات في الدوري وتقديمها هدية لجماهير عنابي سدير.