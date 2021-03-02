شكرا لقرائتكم خبر انتهاء مهلة المنازعات للاتحاد في مستحقات كمارا والعبود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مضت 42 يوما على إعلان قرار غرفة فض المنازعات الذي ألزم نادي الاتحاد بدفع مبلغ 14 مليون ريال لناديي القادسية والاتفاق نظير اتفاقية انتقال اللاعبين هارون كمارا وعبدالرحمن العبود إلى صفوفه الصيف قبل الماضي.

وأكدت مصادر خاصة لـ»مكة» أن إدارة نادي الاتحاد لم تستأنف ضد القرارين طوال المهلة المحددة للسداد (30 يوما)، بسبب الضائقة المالية التي يعيشها النادي، حيث أرجأت الأمر لحين وصول دفعات استراتيجية دعم الأندية من وزارة الرياضة، مما يعني تحول سير القضية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم والتي من المنتظر أن تصدر بدورها عقوبات ضد نادي الاتحاد قد تصل إلى الخصم من نقاط الفريق الأول لكرة القدم بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد منح إدارة النادي مهلة أخرى للسداد.

على ذات الصعيد أشارت ذات المصادر أن الإدارة الاتحادية استأنفت ضد قرار غرفة فض المنازعات في مركز التحكيم الرياضي بخصوص مستحقات نادي هجر من صفقة انتقال اللاعب فيصل الخراع والبالغة 7.250.000 ريال، باعتبار أن القضية حدثت في فترة رئاسية سابقة.