شكرا لقرائتكم خبر قوميز: أواجه قوة الدوري السعودي بأخصائي خاص ومعد بدني وطاه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي قوميز، أن أحد أهدافه من الموسم الحالي، تسجيل 20 هدفا خلال المباريات المتبقية لفريقه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتبقت 9 مباريات للهلال في الجولات التسع المتبقية من الدوري، يطمح خلالها اللاعب إلى تسجيل 5 أهداف فقط.

ويتصدر قوميز قائمة هدافي الدوري حتى نهاية الجولة الـ21 برصيد 14هدفا.

وأجاب قوميز على تساؤلات كثيرة طرحتها عليه صحيفة «So Foot» الفرنسية، حيث تحدث للصحيفة عن السعودية وشعبها والدوري السعودي وناديه الهلال.

وقال قوميز للصحيفة «أهدف خلال الموسم الحالي إلى تسجيل 20 هدفا على الأقل ومساعدة فريقي، أطمح للاستمتاع بالفترة المتبقية لي في الملاعب، وأعتقد أن بإمكاني اللعب سنتين أو 3 سنوات».

وأضاف «الهلال وفر لي كل شيء يناسب عمري، فعندما يتجاوز اللاعب سن الـ30، يصبح الجانب المادي مهما بالنسبة له، وكذلك الأسرة بجانب منح كرة القدم حقها، وفي الهلال وجدت كل ذلك، في الهلال أشعر كأنني أتحسن مع تقدمي في العمر، لكن بالتأكيد لا أفكر في الدوري الفرنسي، أو في دوري كبير، فقط أحس بأنني أتدرب بصورة أقوى وأفضل من السابق».

وزاد «لا زلت أتلقى عروضا من أندية أوروبية، خاصة من فرنسا في كل فترة انتقالات، وإذا كان هناك مشروع مغر، فسأوافق عليه».

ووصف قوميز الدوري السعودي بالقوي، حيث شبهه بالدوري التركي الذي خاض فيه تجربة مع غلطة سراي قبل الانتقال إلى الهلال، وقال «قوة الدوري السعودي تشبه قوة الدوري التركي، وإذا لم يكن اللاعب جاهزا بدنيا فيصعب عليه اللعب؛ لأن هناك مواجهات قوية، لذلك فإن لدي أخصائي علاج طبيعي، ومدربا بدنيا، وطاهيا، يهتمون بي يوميا».

وعن الهلال قال «الهلال فريق كبير جدا، فهو مثل باريس سان جيرمان في فرنسا، وكل الأندية التي تواجهه تبحث عن الفوز عليه، نجحت مع الهلال في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، وقبله مر الفريق بفترة طويلة، لم يحقق فيها اللقب».

وتحدث قوميز للصحيفة عن السعودية، حيث قال «السعودية ستكون بلدا مهما جدا على مستوى العالم في المستقبل القريب، إنه بلد جميل، الحياة فيه رائعة، لديه تاريخ عريق وفيه مناظر جميلة، كما أن شعبه كريم للغاية».

وعن الكرة السعودية بصفة عامة، قال قوميز للصحيفة «أعتقد أن الكرة السعودية لا زالت بحاجة إلى اكتساب خبرة، للتألق على الصعيد العالمي».

المباريات المتبقية للهلال:







الهلال والرائد الجولة 22



الوحدة والهلال الجولة 23



الهلال والقادسية الجولة 24



الاتحاد والهلال الجولة 25



الشباب والهلال الجولة 26



الهلال والباطن الجولة 27



الهلال والأهلي الجولة 28



التعاون والهلال الجولة 29



الهلال والفيصلي الجولة 30



هدافو الدوري حتى الجولة الـ21: