شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي» يسعى لانتصار جديد قبل موقعة «اليونايتد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يسعى مانشستر سيتي إلى إضافة فوز جديد والسير خطوة إضافية نحو استعادة اللقب من ليفربول، حين يستضيف ولفرهامبتون، الثلاثاء، في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة والعشرين للدوري الإنجليزي في كرة القدم.

ويشهد منتصف الأسبوع ست مباريات من المرحلة التاسعة والعشرين بسبب ارتباط عدد من أطرافها بالدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المقرر في 20 و21 مارس الحالي، وواحدة من المرحلة الثالثة والثلاثين تجمع توتنهام بجاره فولهام، الخميس، نتيجة ارتباط الأول بنهائي مسابقة كأس الرابطة المقرر في 25 أبريل ضد مانشستر سيتي بالذات.

وبعدما بات الفارق بينه وبين جاره اللدود مانشستر يونايتد 12 نقطة، بفوزه السبت في المرحلة السادسة والعشرين على وست هام 2-1 وتعثر «الشياطين الحمر» أمام تشيلسي، الأحد، (0-0)، يمني سيتي النفس بمواصلة تحليقه وتعزيز الرقم القياسي الإنجليزي لعدد الانتصارات المتتالية في جميع المسابقات من خلال تحقيق فوزه الحادي والعشرين توالياً على حساب ضيفه ولفرهامبتون الذي فاز على ال«سيتيزينس» مرتين في المواجهات الثلاث الأخيرة بينهما.

لكن في الوقت الحالي، لا يبدو أن أحداً باستطاعته الوقوف في وجه فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا الذي يخوض، الأحد، على أرضه أيضاً، مباراة قد تكون مفصلية في مسيرته نحو اللقب؛ إذ يلتقي جاره اللدود يونايتد.

وفرض سيتي نفسه أحد أفضل الفرق أداء ونتائج في القارة العجوز خلال الأسابيع الأخيرة، بتحقيقه 14 فوزاً متتالياً في الدوري الممتاز، ومحافظته على سجله خالياً من الهزائم ل27 مباراة في مختلف المسابقات.

واعتبر جوارديولا أن ما حققه فريقه لا يصدق، بقوله: «تحقيق 20 فوزاً توالياً في هذه الفترة في ظل ما يحصل حول العالم صعب للغاية. إنه ربما أحد أهم إنجازاتنا التي قمنا بها سوياً في تاريخ مسيرتنا».

وأضاف: «هذا لا يعني أننا سنفوز بالألقاب، لكننا لم نحصل على أسبوع واحد للراحة على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويلعب الأربعاء، شيفيلد مع أستون فيلا، على أن يلتقي الخميس، وست بروميتش مع إيفرتون، وتوتنهام مع مضيفه وجاره فولهام، وسيكون ليفربول الخميس، أمام مواجهة صعبة على أرضه ضد تشيلسي.