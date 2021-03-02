شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لـ تليفزيون الخليج 365: حكم الزمالك ودجلة يسقط في دوامة الـVAR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، في الاستوديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذي يقدمه عمر الأيوبي، أن قرار الدولي محمد عادل باحتساب ركلة جزاء للزمالك على لاعب وادي دجلة حسام عرفات، في الدقيقة 87 جاء بفرمان من كابينة الـ"VAR"، التي تدخلت طبقا للبروتوكول عبر "الكوميكنيكشن سيستم"، واستدعت الحكم إلى شاشة المراجعة وعرض صورة للإعادة، لكن لم تكن واضحة بشكل جيد، حيث إن اليد لم تكن في وضعها الطبيعي، لذلك سنتفق مع القرار، على الرغم من أن الخطايا عرض مستمر في الوقت الذى كانت هناك لمسة يد تحتاج للتدخل الكابينة في يد أحمد فتوح لاعب الزمالك، وكان يجب أن يكون الـ"VAR" أكثر تركيزا في مثل هذه الحالات المثيرة للجدل.

وقال عقل، إن الحكم كان موفقا في كثير من التقديرات الفنية والإدارية وسيطر على فعاليات المباراة، وظل على هدوئه طوال المباراة محافظا على ثباته الانفعالي، ولم يتأثر بمحاولات ضغط اللاعبين عليه، وأشهر البطاقة الصفراء في 3 مناسبات طبقا للقانون لثنائي دجلة محمود مرعى وحسام عرفات، كما أنذر مدافع الزمالك محمد عبد الغنى.

واستطرد عقل: معيار أداء الـ"VAR" اختلف خلال فعاليات المباراة بعدما تدخل للإعلان عن وجود لمسة يد على حسام عرفات، لاعب دجلة، وكان صامتا في لمسة يد أحمد فتوح، وإن كانت لعبة فتوح أكثر وضوحا، وهنا لا بد أن يكون تطبيق البروتوكول بمعيار واحد طبقا للتعليمات التي ينص عليها البروتوكول وليس لاجتهادات شخصية.

المساعدين

أكد عقل أنهما ظهرا بشكل جيد، وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة، أبرزها عندما ارتدت الكرة من عارضة عبد المنصف وسمح المساعد الأول باستمرار اللعب في يقظة وتركيز، وأشار إلى حالتين في توقيت مناسب وهما اللتين شهدهما اللقاء، وكان المساعد الثاني موجود في الميعاد في أكثر من هجمة مؤثرة سمحا فيه باستمرار اللعب بشكل جيد.

الحكم الرابع

سيطر بشكل جيد على المنطقة الفنية وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.

إحصائيات المباراة: 28خطأ - 12ركلات ركنية - 2 حالتين تسلل – 3 بطاقات صفراء –ركلة جزاء

الدرجات: الحكم- 8.3 المساعد الأول –.8.3 – المساعد الثاني – 8.3– الحكم الرابع – 8.0– ثنائي الفيديو – 8.0

