شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الإثنين 1 / 3 / 2021 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الاثنين الموافق 1 / 3 / 2021 مباراتان، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري، حيث التقى الاتحاد السكندري وإنبي، على استاد الإسكندرية، واستضاف وادي دجلة فريق الزمالك على استاد الأهلي والسلام.

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