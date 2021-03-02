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شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الإثنين 1 / 3 / 2021 بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الاثنين الموافق 1 / 3 / 2021 مباراتان، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري، حيث التقى الاتحاد السكندري وإنبي، على استاد الإسكندرية، واستضاف وادي دجلة فريق الزمالك على استاد الأهلي والسلام.
دجلة يعطل انتصارات الزمالك محلياً فى ليلة تألق محمد عبد المنصف.. فيديو وصور
تعادل الزمالك سلبياً مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى فى اللقاء الذى تألق فيه محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان ودافع عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض وتصدى لركلة جزاء حاسمة فى الدقيقة 88.
إنبى يهزم الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى عقر داره.. فيديو
فاز فريق إنبى الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وأحرز هدف الفريق البترولى رامى صبرى من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.