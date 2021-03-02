شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: أستحق تمثيل منتخب بلدى.. وهذا تعليقى على أزمة حراس الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، أنه لا ينظر للعمر، ويعمل على تطوير الأداء، موضحا أنه يثق بنفسه، مضيفا: "لم يحالفنا التوفيق في المرحلة الماضية، نحن لسنا الأهلي أو الزمالك لكي نحصل على 10 فرص كل مباراة، نحن نحصل على فرصة أو اثنين، لكننا نهدرها بسبب سوء التركيز".

وقال عبد المنصف، خلال تصريحات تليفزيونية: "نعتمد على اللعب المفتوح لأننا نلعب من أجل الفوز، ومع إهدار الفرص نستقبل أهدافا في وقت متأخر من المباراة تتسبب في خسارتنا، ولا تفرق معي مشاركتي لمواسم متتالية أو أرقامي القياسية، إشادة الجماهير هي الأهم".

يتمنى محمد عبد المنصف التواجد في صفوف المنتخب الفترة المقبلة، قائلا: "أجتهد من أجل التواجد في منتخب مصر، قدمت مستوى طيبا والمباريات الكبيرة أظهرت خبراتي واستحقاقي بتمثيل منتخب بلدي"، متابعا: "أتمنى أن أنضم للمنتخب الفترة المقبلة، وأسعى لذلك منذ موسمين، تعرضت للظلم بسبب ابتعادي عن المنتخب بعد رحيلي عن الزمالك.

وأوضح: سوف أصبح أسعد الأشخاص إذا انضممت للمنتخب، وهناك بند في تعاقدي مع دجلة بصرف حافز مادي لي إذا أصبحت لاعب دولي"، وتحدث حارس دجلة، عن أزمة حراس الزمالك قائلا: "تواجد 3 حراس بمستوى عال ميزة، لكن في نفس الوقت الثلاثي يريد المشاركة أساسيا".

واختتم: "هناك ضغط مباريات، لكن ثبات مركز حراسة المرمى في هذه المرحلة يكون مهما للغاية، ومتأكد أن مع ضغط المباريات سيعود عواد للمشاركة بالكأس، وأبو جبل سيساعد جنش مع ضغط مباريات الدوري".

وتصدى عبد المنصف لركلة جزاء حاسمة، فى مباراة الزمالك ودجلة سددها عبد الله جمعة، ظهير الزمالك في الدقيقة 88، وذلك بعدما لجأ الحكم محمد عادل إلى الـ"var"، واحتسب الركلة للفريق الأبيض بداعى اصطدام الكرة في يد حسام عرفات، لاعب الغزلان.