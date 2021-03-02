شكرا لقرائتكم خبر عن حوار بين مدير الكرة بالزمالك وعواد بعد استبعاده من تشكيل مباراة دجلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حوار قصير بين عبد الحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك، وحارس مرمى الفريق الأبيض محمد عواد قبل انطلاق مباراة الزمالك ودجلة التي جمعت الفريقين، اليوم، الاثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصرى، وانتهت على وقع التعادل السلبي.

واستُبعد عواد من تشكيل الزمالك في مباراة اليوم، وحرس جنش عرين الفارس الأبيض، حائزا على ثقة البرتغالي جايمي باتشيكو، بعد تراجع مستوى محمد أبو جبل في الفترة الأخيرة.

وأوضح محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، في وقت سابق، حقيقة ما تردد مؤخرا عن إهانته لقميص الزمالك، بعد ستوري نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، وهو ما قوبل بغضب من عشاق القلعة البيضاء.

وكتب عواد عبر حسابه على تويتر: للتوضيح.. أتشرف بارتدائي لتي شيرت نادي الزمالك الذي يحلم الملايين باللعب له ولا صحة لما تم ترويجه عن إهانتي لتي شيرت النادي عن طريق ستوري على إنستجرام كان غرضي من نشرها هو توضيح هدية من مشجع لنادينا العريق في السنغال.

وفي مباراة اليوم، أضاع عبد الله جمعة ركلة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، احتسبها محمد عادل حكم المباراة وأكدها الفار، لكن مدافع الفريق الأبيض أهدرها حارما فريقه من نقاط المباراة وتعزيز الصدارة.

ولعب الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي: حراسة المرمي: محمود جنش، خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبد الغنى، أحمد فتوح، وخط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، خط الهجوم: أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، وسيف الجزيرى.

بينما دخل دجلة المباراة بتشكل مكون من: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، وخط الدفاع: محمود مرعي، إبراهيم ريعو، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي، خط الوسط: أحمد سعيد، محمد هلال، محمد رضا، خط الهجوم: صلاح أمين، جورجينو، رودني أنووي.