شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: ركلة جزاء الزمالك "صحيحة" وتطبيق الـvar ممتاز والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عبد الرؤوف، فى تصريحات لقناة الزمالك: "وبالنسبة للعبة أحمد أبو الفتوح فقرار الحكم لا وجود لمخالفة ولمسة اليد؛ لعدم وجود التعمد، وكذلك عدم وجود اعتبارات لمسة اليد والصورة تؤكد ذلك، فلماذا التدخل؟!
وتابع: أن حالة ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم محمد عادل للزمالك لم يشاهد الحكم يد المدافع، ولم يشاهد لمسة اليد لوجود زحمة من اللاعبين، مشيرا إلى أن الفار تدخل باحتمالية وجود ركلة جزاء لكرة اصطدمت بيد المدافع الموجودة خارج جسمه، وبالفعل هو قرار سليم وركلة الجزاء صحيحة".
وفشل لاعبو الزمالك في استغلال الفرص الكثيرة التي أتيحت لهم، وتعادل الفريق سلبيا مع وادى دجلة، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري في اللقاء الذى تألق فيه محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان، وذاد عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض وتصدى لركلة جزاء حاسمة في الدقيقة 88.
بهذه النتيجة واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيدًا، بينما بقى دجلة متذيلا جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بعد أن لعب 14 مباراة فاز في لقاء وحيد وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 لقاءات.