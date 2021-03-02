شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: ركلة جزاء الزمالك "صحيحة" وتطبيق الـvar ممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولى السابق، إن مباراة الزمالك ودجلة بالدورى أمس شهدت تطبيقا ممتازا لتقنية الفار فى الحالات التى تواجدت فى اللقاء، قائلا: "حالة مهاجم دجلة مع محمود جنش حارس الزمالك، جاء قرار الحكم استمرار اللعب والفار لم يتدخل؛ لأن الصورة تتوافق مع قرار الحكم".

وأضاف عبد الرؤوف، فى تصريحات لقناة الزمالك: "وبالنسبة للعبة أحمد أبو الفتوح فقرار الحكم لا وجود لمخالفة ولمسة اليد؛ لعدم وجود التعمد، وكذلك عدم وجود اعتبارات لمسة اليد والصورة تؤكد ذلك، فلماذا التدخل؟!

وتابع: أن حالة ركلة الجزاء التى احتسبها الحكم محمد عادل للزمالك لم يشاهد الحكم يد المدافع، ولم يشاهد لمسة اليد لوجود زحمة من اللاعبين، مشيرا إلى أن الفار تدخل باحتمالية وجود ركلة جزاء لكرة اصطدمت بيد المدافع الموجودة خارج جسمه، وبالفعل هو قرار سليم وركلة الجزاء صحيحة".