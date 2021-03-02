شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أعمال كريم العراقى: بيراميدز بيفاوض المصرى واللاعب يطمح فى الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التابعى فاروق مدير أعمال كريم العراقى، تفاصيل أزمة كريم العراقى مع نادى المصرى، التي أدت إلى ابتعاد اللاعب عن معسكر تدريب الفريق والبعد عن المباريات.

وقال التابعى فاروق في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كريم العراقى لم يتمرد ولم يغادر المعسكر ويواصل التدريبات الفردية، واللاعب اشتكى من الإصابة قبل مواجهة نادى البنك الأهلى".

وأضاف التابعى فاروق: "اللاعب عمل حادثة وأثرت عليه بعدما تسببت فى إصابته بارتجاج في المخ وظل 3 أيام مش فاكر حاجة، والمصرى قرر معاقبة اللاعب علشان غادر المعسكر".

وتابع وكيل أعمال كريم العراقى: "اللاعب تحت أمر النادى ورحب بالتوقيع على البياض، وطالب بمعاملته في الفئة الأولى، ولكن المصرى رفض ذلك".

وأوضح التابعى فاروق: "المصرى بيتحدث مع بيراميدز على بيع اللاعب وإحنا نطمح في احترافه، وهناك ناس في النادى قالولنا إحنا هنبطله كورة".

وأضاف: "كريم العراقى جالوا عرض برتغالى بـ750 ألف يورو بعد بطولة أمم أفريقيا الماضية والمصرى رفض العرض وطموحنا في احتراف اللاعب، ونطلب من نادى المصرى إعادة كريم العراقى إلى معسكر الفريق، ومسألة اللعب في يد على ماهر".