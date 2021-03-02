شكرا لقرائتكم خبر عن الصباحى حكما لمباراة المصرى وبيراميدز.. ومجدى للمقاصة والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات الغد في مسابقة الدوري المصري، حيث تم تعيين الحكم محمد الصباحي لمباراة المصري مع بيراميدز ومحمود البنا حكما للفيديو.

كما اختارت اللجنة الحكم طارق مجدى لمباراة المقاصة والمقاولون العرب ومحمود بسيونى حكما للفيديو.

بينما قررت اللجنة إسناد مباراة الجونة وسموحة للحكم محمد سلامة ومعه محمد أبو خاطر حكما للفيديو.

وأعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة المصري البورسعيدى في الدوري الممتاز، حيث يحل بيراميدز ضيفا على المصري فى السابعة من مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية الرياضي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابرـ محمود صابر

خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - محمود وادي - دودو الجباس

وشهدت القائمة استبعاد أسامة جلال مدافع الفريق الذى تعرض للإصابة فى عضلات البطن السفلى خلال المواجهة الماضية أمام الجونة والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منها.

كما تشهد القائمة استبعاد نبيل عماد دونجا للإيقاف، بعد حصوله على الانذار الثالث، ومحمود حمادة، مع استمرار استبعاد عبد الله السعيد الذى يخضع لبرنامج تأهيلى.

وعاد لقائمة بيراميدز فى مواجهة المصرى كل من أحمد الشناوى وطارق طه، وضم محمود صابر مع عودة جون أنطوى، ومن المقرر أن يتوجه فريق بيراميدز إلى الإسكندرية لإقامة معسكر مغلق لحين خوض اللقاء غدًا الثلاثاء.