شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب دجلة: باتشيكو ساعدنا في خطف نقطة من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الواحد، المدرب العام لوادي دجلة، أن فريقه حصد نقطة مهمة أمام الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 14 وانتهت بالتعادل السلبي.

قال عبد الواحد، في تصريحات تليفزيونية: "ركزنا على إغلاق مفاتيح لعب الزمالك وباتشيكو خدم دجلة، بعدما أشرك بن شرقي مهاجما ثانيا، بجانب سيف الجزيري، ودجلة لا يغير طريقة لعبه أمام أي فريق، وكنا نأمل في خطف الفوز من خلال الهجمات المرتدة".

وأضاف: "دفعنا بصلاح أمين أساسيا؛ لأنه هداف دجلة بجانب أنه موفق أمام الزمالك وسجل 7 أهداف أمام الأبيض، هو مهاجم كبير وكانت له فرصتان خلال المباراة".

وتابع: "الحصول نقطة من الزمالك هدف معنوي في المقام الأول، لكننا نطمح للمزيد، وكنا نتمني الخروج من المباراة بالنقاط الثلاث".

واختتم: "باتشيكو ساعدنا في الحصول علي نقطة من الزمالك بسبب غياب زيزو وتغيير مركز أشرف بن شرقي وحصدنا 3 نقاط من الأهلي والزمالك وبيراميدز، وخسرنا نقاط سهلة تسببت في وضعنا الحالي بالدوري".

شهد ترتيب الدورى المصرى، بعد مباريات الإثنين 1 / 3 / 2021، مواصلة الزمالك تربعه على الصدارة بعدما تعادل سلبيا مع وادى دجلة، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري في اللقاء الذى تألق فيه محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان، وذاد عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض وتصدى لركلة جزاء حاسمة في الدقيقة 88.

وتربع الزمالك على صدارة ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 3 مباريات، وخسر لقاء وحيدا، بينما بقى دجلة متذيلا جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، بعد أن لعب 14 مباراة، فاز في لقاء وحيد وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 لقاءات.