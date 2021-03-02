شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم 1 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم الإثنين 1 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: تعرف على موقف على معلول من قائمة الأهلي أمام فيتا كلوب بدوري الأبطال، الأهلي يمنح الشناوي راحة بعد كدمة مباراة طلائع الجيش.

الأهلى يمنح الشناوى راحة بعد كدمة مباراة طلائع الجيش

منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محمد الشناوي حارس مرمى الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، وغاب الشناوي عن المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحصل على راحة سلبية؛ بسبب شكواه من كدمة تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أمس في الدوري الممتاز.

تعرف على موقف على معلول من قائمة الأهلي أمام فيتا كلوب بدورى الأبطال

تبدو حظوظ على معلول، ظهير أيسر الأهلي، فى المشاركة مع الفريق فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل صعبة للغاية، وتشير الدلائل إلى أن اللاعب لن يلحق بالمباراة. محمد هاني يخوض تدريبات منفردة فى "جيم" الأهلي بعد كدمة الطلائع أدى محمد هاني، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة فى الجيم وجلسة علاج طبيعى على هامش المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

شارك محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى جزء من تدريبات الكرة مع بداية المران الجماعي للفريق الذى أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.