شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يدرس تفعيل عقد شراء كريم فؤاد من النجوم بعد أنباء مفاوضات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مجلس إدارة نادى إنبي تفعيل عقد الشراء الخاص بكريم فؤاد، ظهير أيمن الفريق البترولى والمعار من النجوم، ودفع 15 مليون جنيه، وذلك بعد نما إلى علم مسئولي إنبي رغبة نظرائهم بالأهلي في ضم اللاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة.

يفكر مسئولو نادى إنبي في تفعيل عقد شراء كريم فؤاد ثم بعد ذلك فتح المزاد على بيع اللاعب للاستفادة القصوى منه، على الرغم من أن ذلك يتعارض مع سياسة النادي البترولى التي تعتمد على بيع اللاعبين المميزين، وتسويقهم محليا وخارجيا، دون شراء لاعبين بأرقام مادية كبيرة.

وفى ذات السياق كشف مصدر مقرب من كريم فؤاد أن اللاعب لم يوقع للنادى الأهلى، كما أثير خلال الفترة الماضية، ولكنه يركز فقط في الملعب ويبذل قصاري جهده، من أجل مواصلة الظهور بمستوى جيد أجل التجهيز لأولمبياد طوكيو، خاصة أنه نال إعجاب شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، وشارك اللاعب برفقة الفراعنة فى مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية والتى أقيمت فى مصر خلال الفترة الماضية.

تعاقد إنبي مع فؤاد قبل بداية الموسم الماضي لمدة موسمين على سبيل الإعارة تنتهي بنهاية الموسم الجاري، مع وجود بند في عقد اللاعب يفيد بأولوية نادي إنبي فى شراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون جنيه، كما يوجد بند يفيد بأحقية قطع اللاعب لإعارته، ولكن حال تلقيه عرضًا أوروبيًّا وليس عرضًا محليًّا.