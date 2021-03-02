شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يرفض الوديات في الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري خوض أي مباراة ودية للفريق قبل التوقف الدولي الذي يبدأ 20 مارس الجاري، وذلك تفاديا للإجهاد الذي قد يتعرض له اللاعبون، مكتفيا بالتدريبات الجماعية التي يؤديها الفريق على ملعبه بالإسكندرية والمباريات الرسمية ببطولة الدوري الممتاز.

وتناقش العميد مع جهاز الفني في الاتحاد السكندري حول تجهيز اللاعبين بالمباريات الودية خاصة في ظل الغيابات الكثيرة التي يتعرض لها الفريق سواء من استبعاد عناصر مؤثرة لأسباب فنية أو الإصابات والايقاف.

وأقنع حسام حسن باقي الجهاز بضرورة الحفاظ على الجاهزية البدنية للاعبين خلال الفترة المقبلة التي تتطلب جهدا كبيرا نظرا لضغط المباريات، حيث التقى الفريق اليوم مع انبي، ويواجه الإنتاج الحربي الجمعة المقبل، قبل أن يلتقي بالمحلة منتصف الأسبوع المقبل.

وفاز فريق إنبى الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف فى المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، وأحرز هدف الفريق البترولي رامي صبري من ضربة جزاء فى الدقيقة 13 من زمن المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان بخلاف لقاء اليوم.