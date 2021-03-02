شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعد للترجي بدون راحة بعد التعادل مع دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خوض الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء بملعب النادي استعدادا لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، في الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل في تونس.

من جانبه عبر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، عن عدم رضاه بعد التعادل مع وادي دجلة في المباراة التي أقيمت الاثنين على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى.

وقال باتشيكو، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: نحن لسنا سعداء بالنتيجة، ولكن لا بد أن نعترف بطموح المنافس، وكان لاعبوه يمتلكون حماسا أكثر من لاعبينا.

وأضاف باتشيكو، أن الزمالك حاول إحراز أهداف بشتى الطرق، ولكن الكرة كانت تعاند اللاعبين، مضيفا أنه قام بزيادة عدد المهاجمين في التبديلات، ولكن التوفيق لم يحالف اللاعبين.

وأشاد باتشيكو بمستوى محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، مؤكدا أنه أحد أهم أسباب التعادل، وعن تسديد ركلات الترجيح أكد باتشيكو أن ترتيب اللاعبين هو: زيزو وبن شرقي وشيكابالا، وكانوا غائبين عن المباراة، وطلب عبد الله جمعة التسديد، وأنا وافقت ومنحته الثقة ولكن التوفيق لم يحالفه.

واختتم باتشيكو تصريحاته، مؤكدا أنه المسئول عن نتائج الفريق، وأنه تم استبدال إمام عاشور؛ لأنه لم يكن في مستواه بخلاف شكواه من بعض الآلام في القدم.