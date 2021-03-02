شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 / 3 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 2 / 3 / 2021 بالدوري المصرى ، حيث يستضيف الجونة نظيره سموحة باستاد خالد بشارة فى الغردقة، ويستدرج مصر المقاصة نظيره المقاولون العرب على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر بافتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة للمسابقة، فيما يلاقى المصرى نظيره بيراميدز على استاد الإسكندرية باللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة الجونة وسموحة

تقام مباراة الجونة وسموحة فى الثالثة عصر اليوم، الثلاثاء، باستاد خالد بشارة بالغردقة فى افتتاحية الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الجونة بعد التعادل مع بيراميدز بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سموحة مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 5 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14، فيما يحتل سموحة المركز التاسع برصيد 18 نقطة جمعها من 13 مباراة، فاز في ثلاث مباريات وتعادل فى 9 وخسر لقاءً وسجل لاعبوه 15 هدفا، وتلقت شباكه 13هدفا، ومازال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة مصر المقاصة والمقاولون العرب

تقام مباراة مصر المقاصة والمقاولون العرب فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة للمسابقة، فيما فاز ذئاب الجبل على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين بالجولة الثالثة عشرة للمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة جمعها من لعب 14 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 2 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 19 هدف فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 4 وتعادل في 2 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 20.

موعد مباراة المصرى البورسعيدى وبيراميدز

تقام مباراة المصرى البورسعيدى وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية يدخلها الفريق البورسعيدى بعد التعادل مع سيراميكا بهدفين لكل فريق باللقاء المؤجل من الأسبوع التاسع للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما خاض 13 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف، وفى المقابل يحتل بيراميدز المركز السابع برصيد 19 نقطة بعدما خاض 13 مباراة فاز في 4 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكهم 13 هدفا.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم، الثلاثاء، من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.