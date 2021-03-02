شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: هناك شىء "غير مفهوم" بين اللاعبين والمدير الفنى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، أنه يوجد شيء غير مفهوم من قِبَل البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفرق الأبيض، خلال مباراة اليوم أمام وادي دجلة ببطولة الدورى الممتاز.

وأضاف نجم مصر والزمالك السابق، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، أن لاعبي الفريق الأبيض يجب عليهم "وقفة مع النفس" وضرورة مراجعة الحسابات جيدا، بسبب ما يحدث وهناك حالة من الاستهتار من جانب بعض اللاعبين، وما يحدث من إهدار للنقاط مرفوض.

وتابع فاروق جعفر، "إن هناك شيئا خطأ بين اللاعبين والمدير الفني للفريق، ولا يوجد مبرر لتسديد عبدالله جمعة ضربة الجزاء وقرار المدرب غير مفهوم" .

تعادل الزمالك سلبياً مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى فى اللقاء الذى تألق فيه محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان ودافع عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض وتصدى لركلة جزاء حاسمة فى الدقيقة 88.

بهذه النتيجة واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيدا، بينما بقى دجلة متذيلا جدول الترتيب برصيد 8 نقاط جمعها من 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 لقاءات.