شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: التعادل مع وادي دجلة محبط قبل لقاء الترجي التونسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام سالم، المتحدث الإعلامى للزمالك، أن الوضع غريب جدا في نادى الزمالك، ونحتاج وقفة لتصحيح الأخطاء، بعد التعادل مع وادي دجلة سلبيا في إطار مباريات الدوري المصري.

وقال عصام سالم، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الوضع غريب فى الزمالك ولا بد من وقفة لتصحيح الأخطاء، والتعادل مع دجلة أمر محبط وأضعنا 9 نقاط من 13 مباراة فقط، ومن الصعب الهزيمة من غزل المحلة اللى لسه صاعد من الدرجة التانية، وتتعادل مع أسوان ووادى دجلة آخر الدورى والزمالك لم يسجل في ثلاث مباريات والمشكلة ليست في مصطفى محمد".

وأضاف عصام سالم: "خروج جايمى باتشيكو بعد المباراة، وتصريحه بأن إضاعة الفرص السهلة ليس لأسباب فنية هذا أمر خطير، ولابد من تصحيحه، وكل الجمهور حزين على ضياع النقاط والمشكلة أنها جاءت قبل سفر الفريق لتونس لمواجهة الترجى التونسى في مباراة مهمة في المشوار الأفريقي".

وتابع المتحدث الإعلامى للزمالك: "لسنا سعداء بأداء ونتيجة الزمالك أمام وادى دجلة، والفرق الكبيرة عليها الحفاظ على النقاط وليس إهدارها، وعلى اللاعبين تحمل المسئولية وإعادة الفريق للانتصارات والمنافسة على البطولات الكبرى لا تتحمل الإخفاق أو التعادلات.. أمام مباراة الترجى المقبلة هي الفاصلة والأهم في مشوار الزمالك في بطولة أفريقيا بعد التعادلين في أول مباراتين، وشيكابالا وحازم إمام سيخضعان لاختبار طبى لتحديد سفرهما مع الفريق إلى تونس".

واختتم: "هناك حوار بين الزمالك وسبورتنج لشبونة لتخفيض العقوبة بشأن شيكابالا، وموضوع المسحات هيضر الفرق المشاركة في بطولات أفريقيا التي تخضع لهذه المسحات قبل مواجهات أفريقيا، وفى حالة عدم إجراء المسحات في الدورى من الممكن أن يحرم الأندية الكبرى من اللاعبين في مباريات أفريقيا".