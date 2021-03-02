شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور بعد تعادل الزمالك ودجلة: لازم وقفة من الجميع لوقف نزيف النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى خالد الغندور، نجم الزمالك الأسبق، استيائه عقب تعادل الفريق الأبيض مع وادى دجلة، اليوم، سلبيا في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، قائلا: "متصدر جدول الترتيب تعادل مع متذيل الجدول ولثالث مباراة على التوالي الفريق يفشل في التسجيل رغم كم الفرص المصنوعة".

وأضاف خالد الغندور، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، قائلا: "مستغرب ليه مفيش لاعب كبير دخل يشوط ركلة الجزاء فين ساسي اللي شاط في كأس العالم، وفين طارق حامد وفين محمود علاء المسدد الأول في ركلات الجزاء، ولازم وقفة من الجميع اللاعبين والجهاز الفني، لازم وقفة من البداية حتى النهاية لوضع حد لنزيف النقاط في الدوري".

وتعادل الزمالك سلبيا مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الاثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى فى اللقاء الذى تألق فيه محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان ودافع عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض وتصدى لركلة جزاء حاسمة فى الدقيقة 88.

بهذه النتيجة واصل الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل في 3 مباريات وخسر لقاء وحيدا، بينما بقى دجلة متذيلا جدول الترتيب برصيد 8 نقاط جمعها من 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل في 5 مباريات وخسر 8 لقاءات.