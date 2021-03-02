شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية من الونش في مباراة الزمالك و وادي دجلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، على العناية بأحد "أطفال الكور"، في المباراة التي جمعت فريق الزمالك مع وادي دجلة، الإثنين، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدورى المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي.

وخلع الونش الجاكت الخاص به، وأهداه للطفل بعدما لاحظ أن الأخير بدأ يشعر بالبرد.

وقال باتشيكو، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: نحن لسنا سعداء بالنتيجة، ولكن لابد أن نعترف بطموح المنافس، فقد كان لاعبوه يمتلكون حماسا أكثر من لاعبينا.

وأضاف باتشيكو، إن الزمالك حاول إحراز أهداف بشتى الطرق، ولكن الكرة كانت تعاند اللاعبين، مضيفا أنه قام بزيادة عدد المهاجمين في التبديلات، ولكن التوفيق لم يحالف اللاعبين.

وأشاد باتشيكو بمستوي محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، مؤكدا أنه أحد أهم أسباب التعادل، وعن تسديد ركلات الترجيح أكد باتشيكو أن ترتيب اللاعبين هو: زيزو وبن شرقي وشيكابالا، وكانوا غائبين عن المباراة، وطلب عبد الله جمعة التسديد وأنا وافقت ومنحته الثقة، ولكن التوفيق لم يحالفه.