شكرا لقرائتكم خبر عن الغضب يسيطر على الجهاز الفني للزمالك بعد إهدار ركلة الجزاء أمام دجلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر الغضب على الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، بعد إهدار ركلة الجزاء أمام دجلة، في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعت فريق الزمالك مع وادي دجلة، الاثنين، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدورى المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال باتشيكو في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: نحن لسنا سعداء بالنتيجة، ولكن لا بد أن نعترف بطموح المنافس كان لاعبوه يمتلكون حماسا أكثر من لاعبينا.

وأضاف باتشيكو، أن الزمالك حاول إحراز أهداف بشتى الطرق، ولكن الكرة كانت تعاند اللاعبين، مضيفا أنه قام بزيادة عدد المهاجمين في التبديلات، ولكن التوفيق لم يحالف اللاعبين.

وأشاد باتشيكو بمستوى محمد عبد المنصف، حارس مرمي وادي دجلة، مؤكدا أنه أحد أهم أسباب التعادل، وعن تسديد ركلات الترجيح أكد باتشيكو أن ترتيب اللاعبين هو: زيزو وبن شرقي وشيكابالا، وقد كانوا غائبين عن المباراة، وطلب عبد الله جمعة التسديد وأنا وافقت ومنحته الثقة، ولكن التوفيق لم يحالفه.