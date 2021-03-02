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القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب هدافي الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين 1 / 3 / 2021، استمرار يوسف أوباما، نجم الزمالك، فى تصدره لترتيب جدول الدوري المصري، رغم صيامه عن التهديف في مواجهة فريقه أمام وادى دجلة التى جمعتهما مساء الإثنين على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري وانتهت بالتعادل السلبيى.

وتقاسم أحمد سمير، مهاجم طلائع الجيش صدارة هدافين الدورى مع يوسف أوباما، بعد تسجيله هدفا رائعا في شباك الأهلى في المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس الأحد ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري، وانتهت بفوز المارد الأحمر 2 – 1.

وحل حسام حسن مهاجم سموحة، وعمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدى، وشيمليس بيكيلى لاعب مصر للمقاصة، وأحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا، في المركز الثانى في ترتيب جدول الهدافين برصيد 6 أهداف لكل منهما.

وجاء في المركز الثالث فى ترتيب جدول الهدافين جون أوكويي إيبوكا مهاجم إنبي ورزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري ورمضان صبحى لاعب بيراميدز وشريف دابو لاعب سيراميكا في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وشهد اليوم الإثنين 1 / 3 / 2021 إقامة مبارتان حيث فاز إنبي على الاتحاد السكندري بهدف في المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب الإسكندرية ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الرابعة من الدوري، بينما تعادل الزمالك سلبيا مع وادى دجلة ضمن منافسات الجولة الـ14.



ترتيب هدافى الدورى المصرى

وجاء جدول ترتيب هدافى الدوري كالتالى: