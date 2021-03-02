شكرا لقرائتكم خبر عن تصرف غريب من صلاح أمين عقب استبداله في مباراة الزمالك ودجلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر صلاح أمين، مهاجم وادي دجلة، غضبه عقب قرار المدرب التشيلي ماريو سالاس، بتبديل اللاعب، في المباراة التي جمعت فريق الزمالك مع وادي دجلة، الإثنين، على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدورى المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي.

وأبدى أمين غضبه من قرار المدير الفني لوادي دجلة، حيث كان اللاعب يؤدى بشكل جيد ومؤثر على مرمى الزمالك، وقريبا من إدراك شباك جنش، قبل أن يقرر المدرب تغييره.

وقال باتشيكو، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: نحن لسنا سعداء بالنتيجة، ولكن لا بد أن نعترف بطموح المنافس، فقد كان لاعبوه يمتلكون حماسا أكثر من لاعبينا.

وأضاف باتشيكو، إن الزمالك حاول إحراز أهداف بشتى الطرق، ولكن الكرة كانت تعاند اللاعبين، مضيفا أنه قام بزيادة عدد المهاجمين في التبديلات، ولكن التوفيق لم يحالف اللاعبين.

وأشاد باتشيكو بمستوى محمد عبد المنصف، حارس مرمي وادي دجلة، مؤكدا أنه أحد أهم أسباب التعادل، وعن تسديد ركلات الترجيح أكد باتشيكو أن ترتيب اللاعبين هم زيزو وبن شرقي وشيكابالا، والثلاثي كان غائبا عن المباراة، وطلب عبد الله جمعة التسديد، وأنا وافقت ومنحته الثقة ولكن التوفيق لم يحالفه.