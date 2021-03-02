نتائج مباريات اليوم الإثنين 1 / 3 / 2021 بالدوري المصري

القاهرة - سامية سيد - أُقيمت اليوم الاثنين الموافق 1 / 3 / 2021 مباراتان ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري، حيث التقى الاتحاد السكندري وإنبى على استاد الإسكندرية، واستضاف وادى دجلة فريق الزمالك على استاد الأهلى والسلام.

دجلة يعطل انتصارات الزمالك محليا فى ليلة تألق محمد عبد المنصف.. فيديو وصور

تعادل الزمالك سلبيا مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى فى اللقاء الذى تألق فيه محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان ودافع عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض وتصدى لركلة جزاء حاسمة فى الدقيقة 88.