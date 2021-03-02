شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: لاعبو الزمالك مسئولون عن ضياع النقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، رسالة إلى لاعبي الفريق الأبيض، بعد إهدار العديد من الفرص أمام وادي دجلة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري المصري وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال حازم خلال تحليله مباراة الزمالك ووادى دجلة على قناة "on sport"، إن المغربي أشرف بن شرقى أهدر فرصة بطريقة عجيبة في بداية المباراة، موضحا أنه يلقى اللوم على لاعبى الفريق الأبيض بسبب إهدار الفرص السهلة التي تسببت في التعادل السلبي.

وأضاف حازم إمام: "لازم يستغل لاعبو الزمالك الفرص ويسجلوا".

وكانت الدقيقة 6 من مباراة الزمالك ودجلة قد شهدت تنفيذ الأبيض أخطر الهجمات عن طريق المغربي أشرف بن شرقى، الذى استغل خطأ لدفاع فريق وادى دجلة واستخلص الكرة بشكل رائع وانفرد بالمرمى من يسار منطقة الجزاء، ولكنه سددها وأبعدها الحارس محمد عبد المنصف ببراعة من يمين مرماه.

كما شهدت الدقيقة 64 أخطر فرص اللقاء للزمالك بعد كرة ثلاثية بدأت من طارق حامد الذى أرسلها عرضية على حدود منطقة الجزاء لدجلة وأكملها برأسه سيف الدين الجزيرى لـزميله أشرف بن شرقى الذى سددها قوية برأسه، ولكنها اصطدمت بالعارضة، وبعدها يُبعد محمود مرعى، مدافع دجلة، الكرة عن مرمى عبد المنصف.