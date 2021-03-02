7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 1 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها دجلة يعطل انتصارات الزمالك محليا فى ليلة تألق محمد عبد المنصف، استبعاد دونجا وضم أنطوى لقائمة بيراميدز فى مواجهة المصرى .

دجلة يعطل انتصارات الزمالك محلياً فى ليلة تألق محمد عبد المنصف.. فيديو

تعادل الزمالك سلبياً مع وادى دجلة فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم، الإثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدورى فى اللقاء الذى تألق فيه محمد عبد المنصف حارس مرمى الغزلان ودافع عن مرماه ببراعة أمام هجمات الفريق الأبيض وتصدى لركلة جزاء حاسمة فى الدقيقة 88.

استبعاد دونجا وضم أنطوى لقائمة بيراميدز فى مواجهة المصرى

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة المصري البورسعيدى في الدوري الممتاز، حيث يحل بيراميدز ضيفا على المصري فى السابعة من مساء الثلاثاء باستاد الإسكندرية الرياضي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

تعرف على موقف على معلول من قائمة الأهلي أمام فيتا كلوب بدورى الأبطال

تبدو حظوظ على معلول، ظهير أيسر الأهلي، فى المشاركة مع الفريق فى مباراة فيتا كلوب الكونغولى السبت المقبل صعبة للغاية، وتشير الدلائل إلى أن اللاعب لن يلحق بالمباراة. 42 مليون جنيه دعماً من وزارة الرياضة للأندية الجماهيرية قررت وزارة الشباب والرياضة صرف دعم مالى لمختلف الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية بقيمة 42 مليون جنيه، وذلك فى إطار الحرص على استقرار الأوضاع بكافة الكيانات الرياضية، سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وتكثيف أنشطتها المختلفة باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية فضلاً عن خدماتها الرياضية.

إنبى يهزم الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى عقر داره