شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع زملكاوي بعد التعادل مع دجلة: كل سنة هنتفرج عليهم وهم بياخدوا الدوري "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد مشجع زملكاوي أعصابه بعد تعادل الزمالك مع ودجلة، سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين، الإثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصرى، وانتهت بالتعادل السلبي.

ورصدت عدسة الخليج 365، انفعال المشجع، وهو يردد: "كل سنة هنتفرج عليهم وهم بياخدو الدوري"، ويقصد بذلك الأهلي الذي يسيطر على لقب الدوري المصري في آخر خمس مواسم.

وأضاع عبد الله جمعة ركلة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، احتسبها محمد عادل حكم المباراة وأكدها الفار، لكن مدافع الفريق الأبيض أهدرها حارما فريقه من نقاط المباراة وتعزيز الصدارة.

لعب الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي: حراسة المرمي: محمود جنش، خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبد الغنى، أحمد فتوح، وخط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، خط الهجوم: أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، وسيف الجزيرى

بينما دخل دجلة المباراة بتشكل مكون من: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، وخط الدفاع: محمود مرعي، إبراهيم ريعو، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي، خط الوسط: أحمد سعيد، محمد هلال ، محمد رضا، خط الهجوم: صلاح أمين، جورجينو، رودني أنووي.