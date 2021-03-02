شكرا لقرائتكم خبر عن الصدمة تؤخر دخول باتشيكو لغرف الملابس عقب تعادل الزمالك مع دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأخر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، عن اللحاق بلاعبيه في غرفة الملابس عقب مباراة الزمالك ودجلة التي جمعت الفريقين، الإثنين، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصرى، وانتهت على وقع التعادل السلبي.

وظهرت الصدمة على ملامح باتشيكو الذي تأخر بشكل كبير عن الدخول في غرفة الملابس كما هو معتاد، حيث أضاع الفريق الأبيض فوزا سهلا على دجلة.

وأضاع عبد الله جمعة ركلة جزاء في الدقيقة 87 من زمن اللقاء، احتسبها محمد عادل حكم المباراة وأكدها الفار، لكن مدافع الفريق الأبيض أهدرها حارما فريقه من نقاط المباراة وتعزيز الصدارة.

لعب الزمالك المباراة بتشكيل كالتالي: حراسة المرمي: محمود جنش، خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمد عبد الغنى، أحمد فتوح، وخط الوسط : طارق حامد، فرجاني ساسي، خط الهجوم: أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، وسيف الجزيرى.

بينما دخل دجلة المباراة بتشكل مكون من: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، وخط الدفاع: محمود مرعي، إبراهيم ريعو، إسحاقو يعقوبو، أحمد مجدي، خط الوسط: أحمد سعيد، محمد هلال، محمد رضا، خط الهجوم: صلاح أمين، جورجينو، رودني أنووي.