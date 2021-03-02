مدير أعمال كريم العراقي يكشف كواليس "أزمة التمرد".. والمصري يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد التابعي فاروق، مدير أعمال كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي، أن اللاعب لا يتمرد، مشيرا إلى أن النادي يرغب في بيعه إلى بيراميدز، وهو ما نفاه عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة.

وقال التابعي فاروق، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "كريم العراقي ليس متمردا، اللاعب لديه هدف ويرغب في الاحتراف الخارجي، واتفقنا مع الإدارة في أكثر من جلسة على ذلك الأمر".

وأضاف: "اللاعب اشتكى من الإصابة قبل مباراة البنك الأهلي، وهو يتدرب بشكل طبيعي وتحت أمر النادي ويرحب بالتوقيع على بياض، لكنه طالب النادي بمعاملته كفئة أولى لتجديد عقده".

وأكمل: "العلاقة وصلت لطريق مسدود، ومحمد الخولي عضو مجلس الإدارة أكد ذلك في تصريحاته، ونطلب تواجده في المعسكر، لكن مشاركته في المباريات من عدمها تكون وفقا لرؤية المدير الفني علي ماهر".

وأتم قائلا: "المصري تفاوض مع ناد محلي لانتقال اللاعب إلى صفوفه".

من جانبه، رد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري، على تصريحات مدير أعمال اللاعب قائلا: "كريم العراقي كان مستبعدا مع لاعبين آخرين، ولم يحصل على إذن المدرب لمغادرة الملعب في لقاء البنك الأهلي".

وأضاف: "كريم العراقي غادر بالسيارة دون إخطار مديره الفني، وعرَّض حياته وزملائه للخطر بسبب حادث سير، وسنطبق لائحة العقوبات بعد هذا التجاوز".

وأكمل: "حدد اللاعب جلسة للتجديد ووافقنا على وضعه ضمن الفئة الأولى وأبلغناه بالراتب الذي سيحصل عليه، وطلب اللاعب أداء صلاة استخارة قبل الرد النهائي".

وأكد: "لم يحدث أن الإدارة طلبت من اللاعب الانتقال لبيراميدز، بيراميدز لم يطلب ضم كريم العراقي ولم نتلق أي عروض خارجية لضمه".

وواصل: "كيف نتفق مع بيراميدز على انتقال كريم العراقي إلى الفريق ونحن نرغب في تجديد عقده؟".

وأتم حلبية تصريحاته برسالة للعراقي قائلا: "أنت ابن النادي، المصري خيره عليك، لو هناك عرض قدمه إلى الإدارة وسنوافق عليه ولن نقف أمام مستقبلك، لأنه سيجلب الخير والسمعة الطيبة للنادي مستقبلا".