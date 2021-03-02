أيمن حفني: نأسف لتعادلنا أمام دجلة.. ولا نملك في أيدينا سوى تكرار المحاولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعرب أيمن حفني لاعب الزمالك عن أسفه بعد تعادل الفريق أمام وادي دجلة، مؤكدًا أن الفريق لا يملك سوى تكرار المحاولة في المباريات المقبلة.

وتألق محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة وتصدى للعديد من محاولات الزمالك بالإضافة إلى ضربة جزاء، ليتسبب في انتهاء لقاء الفريقين بالتعادل (0-0) في لقاء الجولة 14 في الدوري المصري الممتاز.

وكتب حفني عبر صفحته على فيسبوك:" كل زمالكاوى له حق يكون زعلان، اسفين ومفيش فى الايد غير تكرار المحاولة تانى وتالت، والتوفيق من عند ربنا".

وأضاف:" يا رب الى جاى يكون خير لينا ولنادى الزمالك".

الزمالك رفع رصيده إلى 30 نقطة في الصدارة مؤقتاً بفارق 6 نقاط عن الأهلي الذي لعب 3 مباريات أقل لو فاز بهم سيتخطى الأبيض بفارق 3 نقاط، بينما رفع دجلة رصيده إلى 8 نقاط فقط ليظل في المركز الأخير في الدوري.