حسن مصطفى: كشفت تجاوزات الزمالك.. ولم أسمع عن انحيازي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن الحديث عبر بعضًا من وسائل الإعلام عن انحيازه للأهلي ضد الزمالك لا أساس له من الصحة.

وأشار مصطفى في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أنه كان له دورًا في كشف تجاوزات مجلس إدارة نادي الزمالك السابق كونه مندوبًا للجان الأولمبية المختلفة في مصر.

وقال مصطفى: "لم أسمع من قبل أن أحد يتحدث عن انحيازي للأهلي ضد الزمالك، أنا لعبت للزمالك من قبل".

وأكمل: "أنا صديق لمحمود الخطيب وحسن حمدي، ليس من العيب أن يكون لي أصدقاء أهلاوية، أي شخص له أصدقاء يشجعون الأهلي والزمالك".

وأضاف: "لا سني ولا مركزي يسمحوا لي بالانحياز للأهلي ضد الزمالك، أنا مندوب لكل اللجان الأولمبية في مصر ولذلك عندما تحدث أي مشكلة أو تجاوز فمن دوري الكشف عنها".

واختتم: "كان لي دور كبير في كشف التجاوزات التي حدثت في الزمالك من قبل، ووجهت أكثر من رسالة للرئيس السيسي، ما كان يحدث من رئيس الزمالك السابق هو تدمير للشباب وسلوكياتهم وأخلاقهم".